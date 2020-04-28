Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç... - Son Dakika Spor

Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç...

6 saat önce

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yeni transfer kapışması... Şimdiden gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmaya çalışan Fenerbahçe, yeni dönemde formasını çıkarıp kulübe Sportif Direktör olmak için kolları sıvayan Emre Belözoğlu ile birlikte transfer listesindeki isimlere yoğunlaşmıştı.

Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç..., System.String[]

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yeni transfer kapışması... Şimdiden gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmaya çalışan Fenerbahçe, yeni dönemde formasını çıkarıp kulübe Sportif Direktör olmak için kolları sıvayan Emre Belözoğlu ile birlikte transfer listesindeki isimlere yoğunlaşmıştı. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve transferde söz sahibi olan kulüp yetkililerinin, her 3 günde bir video konferans üzerinden toplantı yaptıkları öğrenildi. Gündemdeki oyuncuların son durumunu masaya yatıran Kanarya'da ilk hedef, Galatasaray 'la prensipte anlaşan Sivas'ın iki önemli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç olmuştu. Bu ikiliyi bizzat telefonla arayan kaptan Emre, "Gelecek sezon buradasınız beyler... Yeni bir oluşum olacak ve sizin gibi yerli ve genç kaliteli oyunculardan bir kadro yapacağız. Bu kadronun en önemli parçaları olarak takımı sizin üzerinize kuracağız" ifadelerini kullanmıştı.



Mert Hakan'ın, Galatasaraylı olması sebebiyle Cim Bom'a daha yakın olduğu öne sürülürken, Fener'in Emre Kılınç'a daha fazla yöneldiği konuşuluyor. Ancak Mert'ten de vazgeçmeyecek gibi gözüken Sarı-Lacivertliler'in, Süper Lig'deki hemen hemen tüm oyuncuların büyük saygı gösterdiği Emre üzerinden de bu oyuncuyu ikna etme çabalarının tüm hızıyla sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.


GALATASARAY KARARLI


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezon kadro planlamasında kritik yer tutan isimlerden Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç için Fenerbahçe'nin de devreye girmesi, kulüpte panik havası yarattı. Sarı-Kırmızılılar'ın, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldızla devre arasından önce protokol yaptığı öne sürülürken, Ocak ayındaki transfer girişimi, Sivasspor Yönetimi'nden gelen ret cevabı sonrası olumsuz sonuçlanmıştı. Galatasaray cephesi bunun üzerine iki transferi de sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme kararı almış ve oyuncularla el sıkışmıştı. Her iki oyuncunun da Galatasaraylı olduklarının bilinmesi de bu zorlu transfer girişiminde Cim Bom cephesini avantajlı kılan bir detay olarak ön plana çıkıyor.


Terim'le sık sık görüştüler


Bu doğrultuda Fatih hocanın hastalığı süresince Mert Hakan sık sık tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, Emre Kılınç da geçtiğimiz günlerdeki bir röportajında verdiği mesajlarla Galatasaray'a göz kırptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, her ihtimale karşın iki oyuncuyla da birer 'kontrol' görüşmesi yapacak ve kararlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulacak. Ayrıca yönetimin, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın menacerleriyle de temas kurmaya hazırlandığı, gelen haberler arasında. (Fanatik)


Emre Belözoğlu, Galatasaray, Emre Kılınç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:43 

YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]