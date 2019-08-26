Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Konyaspor maçının tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik oyunu oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Onyekuru ziyaret etti

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Fransa'nın Monaco ekibine transfer olan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımı ziyaret etti.

Nijeryalı futbolcu, antrenmanda bir araya geldiği teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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