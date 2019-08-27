Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları
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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

38 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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