Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:44
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