Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:44 
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