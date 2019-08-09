Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İtalya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi
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Galatasaray, İtalya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

14 dakika önce

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile Pazar günü oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, İtalya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi, System.String[]
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile Pazar günü oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını yaptı.
Coverciano'da bulunan İtalya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenman sırasında oyuncularıyla sık sık konuşan Terim, son hazırlık maçlarını oynayacaklarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Afrika Kupası'nda görev aldığı için takıma geç dahil olan oyuncuların fiziksel ve mental olarak takımı yakalamaları gerektiğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
Fatih Terim'in futbolcularla konuşması
Detaylar


Galatasaray, Fiorentina, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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