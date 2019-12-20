Galatasaray İzmir'de - Son Dakika
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Galatasaray İzmir'de

6 saat önce

Galatasaray, yarın Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçı için İzmir'e geldi.

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Galatasaray, yarın Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçı için İzmir'e geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verirken, yarın ki maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Daha sonra Galatasaray kafilesi, otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Galatasaray, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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