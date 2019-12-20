Galatasaray, İzmir deplasmanında! 21 olası puanın sadece 9'u... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, İzmir deplasmanında! 21 olası puanın sadece 9'u... - Son Dakika Spor

Galatasaray, İzmir deplasmanında! 21 olası puanın sadece 9'u...

6 saat önce

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Galatasaray, İzmir deplasmanında! 21 olası puanın sadece 9'u..., System.String[]

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.


Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.


Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.


Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina'nın durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.


- İki futbolcu kart ceza sınırında


Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.


- Deplasmanda zorlanıyor


Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti.


Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.


Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9'unu kazandı.


Aziz Kocaoğlu, Galatasaray, Bornova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:20 
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