Galatasaray, İzmir deplasmanında! Göztepe iddaa'da favori...

GÖZTEPE - GALATASARAY



Türkiye Kupası'nda deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fatih Karagümrük'ü aynı skorla deviren Göztepe, son 16'ya kalmayı başardı.



Süper Lig'de ise başkentte Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak ligde 5 maç sonra puan alamazken, Teknik Direktör İlhan Palut'la ilk yenilgilerini aldılar.



Bu maçta cezası bulunan sol bek Berkan Emir'den yararlanamayacaklar. Kupa maçında as oyuncuların çoğu kullanılmadığından bu maça fit çıkacaklarını söyleyebiliriz.



Tuzlaspor'a 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında ideale yakın bir kadroyla sahada olan Galatasaray, 4-0 kazanarak sürprize izin vermedi ve üst tura adını yazdırdı.



Süper Lig'de ise geçen hafta tam anlamıyla bir şok yaşadılar. 10 kişi Ankaragücü karşısında maçın son anlarına 2 farklı önde giren Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibi, son anlarda yenilen 2 golle hiç hesapta olmayan iki puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla son 4 haftada 7 puan kaybetmiş oldular.



Göztepe maçına çıkarken cezalı Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Emre Mor, Lemina, N'Zonzi, Andone, Seri, Luyindama, Şener gibi isimler kadroda yok.



