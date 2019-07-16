Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Jean Michael Seri için gün sayıyor
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Galatasaray, Jean Michael Seri için gün sayıyor

10 saat önce

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray, Jean Michael Seri için gün sayıyor, System.String[]
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdürüyor. Milan'ın devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın teklifini beklemede tutan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı teklif Fulham tarafından kabul edlien ve oyuncunun kararını beklemeye geçen Galatasaray'a Fildişi Sahilli oyuncudan güzel haber geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre Milan'ın devreye girmesiyle birlikte kafası karışan ve sarı-kırmızılı kulübün teklifini beklemeye alan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşamadı. Jean Michael Seri'nin bu hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Seri'nin transferi için kulübü Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.


Galatasaray, Milan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
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