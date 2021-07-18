Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme imzalayan Galatasaray, ilk yabancı transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, Udinese'nin sağ beki Larsen'le anlaşmaya vardı.

YEDLIN TAKIMDAN AYRILIYOR

A Spor'un haberine göre, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı, Larsen yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Pazarlıklara 5 milyon euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon euroluk teklifine "Evet" dedi. Hafta içinde İstanbul'da olması beklenen Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.