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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
6 saat önce
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı. - İSTANBUL
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