Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Eskişehirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
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