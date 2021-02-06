Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy'de yenmişti.

GALATASARAY SON OLARAK 2016 YILINDA YENİLMİŞTİ

Galatasaray, Fenerbahçe'ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0'lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.