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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek
6 saat önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.
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