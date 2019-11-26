Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek
Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek - Son Dakika Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek

6 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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