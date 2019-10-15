Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

E Grubu'nda İsveç'in Lulea BBK, Polonya'nın Artego Bydgoszcz ve Romanya'nın ACS Sepsi takımıyla mücadele edecek sarı-kırmızılılar, ilk hafta müsabakasında Lulea BBK'yi konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç yarın saat 19.30'da başlayacak.