Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.
E Grubu'nda İsveç'in Lulea BBK, Polonya'nın Artego Bydgoszcz ve Romanya'nın ACS Sepsi takımıyla mücadele edecek sarı-kırmızılılar, ilk hafta müsabakasında Lulea BBK'yi konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç yarın saat 19.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:27
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