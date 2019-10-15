Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor
Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

2 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.


E Grubu'nda İsveç'in Lulea BBK, Polonya'nın Artego Bydgoszcz ve Romanya'nın ACS Sepsi takımıyla mücadele edecek sarı-kırmızılılar, ilk hafta müsabakasında Lulea BBK'yi konuk edecek.


Ahmet Cömert Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç yarın saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Ronaldo 700. golünü attı Vedat Muriqi attı, Kosova Karadağ'ı mağlup etti! Muriqi'in dansı olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]