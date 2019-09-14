Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Dragana Stankovic'i transfer etti!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'Galatasaray'a hoş geldin.' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.



Kariyerine Bosna Hersek'te Sloboda Novi Grad'da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında Macaristan ekibi Sopron Basket'e transfer oldu. 2015-16 sezonunu bir diğer Macaristan temsilcisi PEAC-Pecs ile geçiren 1,95 metre boyundaki basketbolcu, 2016-17 sezonu için Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı.



Genç pivot, son iki sezonda ise Polonya ekibi Artego Bydgoszcz formasını giydi.