Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransa Deplasmanında

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransa Deplasmanında

1 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'ya konuk olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransa Deplasmanında, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'ya konuk olacak.

Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine İstanbul'da 64-50 yenilmişti.

Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 15 sayı farkla kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Fransa, basketbol, Galatasaray, Spor
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