Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransa Deplasmanında
1 saat önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'ya konuk olacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'ya konuk olacak.
Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine İstanbul'da 64-50 yenilmişti.
Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 15 sayı farkla kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:57 Kaynak: AA
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