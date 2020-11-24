Galatasaray, Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı
24.11.2020 21:09
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli pivot Kuanitra Holingsvorth'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli pivot Kuanitra Holingsvorth'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, milli pivot Kuanitra Holingsvorth ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kuanitra Holingsvorth'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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