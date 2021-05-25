Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Yıldızhan 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da forma giyecek.

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Milli Kadın Basketbol Takımı forması da giyen Meltem Yıldızhan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında görev aldı.