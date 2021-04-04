Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 kişi daha korona virüsü yakalandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda bugün yapılan testler neticesinde 6 kişide daha korona virüse rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 13'e ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "!Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır" denildi. - İSTANBUL