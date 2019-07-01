Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

49 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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