Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
49 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:48 Kaynak: AA
Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş
'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.
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