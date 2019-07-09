Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

53 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Victoria Macaulay'ın sözleşmesini uzattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Victoria Macaulay'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında geride kalan sezonda takımda yer alan Macaulay ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Hala devam eden yaz sezonunda WNBA takımlarından Chicago Sky forması giyen Macaulay, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonda 33 maçta 12,8 sayı, 6,9 ribaunt, 1,4 asist ve 1,2 top çalma istatistikleriyle oynadı.
Sarı-kırmızılı ekiple FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 12 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 15 sayı, 8,1 ribaunt, 1,2 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları tutturdu.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'yeniden hoş geldin' der, başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Galatasaray, basketbol, Spor
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