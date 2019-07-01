Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
8 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Rumen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaşspor forması giyen forvet Cuic, 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.
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