Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

8 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Rumen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaşspor forması giyen forvet Cuic, 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
Galatasaray, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı Diagne'den son dakika transfer açıklaması Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bakmayan nafaka hakkını kaybeder Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 16:56:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]