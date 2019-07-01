Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
56 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:42 Kaynak: AA
Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce Türkiye
'de İstanbul Üniversitesi
ve BOTAŞ'ta oynayan Cuic için, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.
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