Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

56 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ'ta oynayan Cuic için, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:42 Kaynak: AA
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