Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak
Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak

6 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.

Galatasaray, basketbol, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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