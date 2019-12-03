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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak
6 saat önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.
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