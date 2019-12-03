Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak
Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak

6 saat önce

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya ekibi Artego'yu ağırlayacak, System.String[]

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.


Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.


İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.


Galatasaray, Polonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:42 
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