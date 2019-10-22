Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Romanya deplasmanında
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Romanya deplasmanında

6 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi takımına konuk olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Romanya deplasmanında, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi takımına konuk olacak.

Sfantu Gheorghe şehrindeki Sepsi Arena'da oynanacak ACS Sepsi-Galatasaray karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi 19 sayı farkla 74-55 yenmişti. ACS Sepsi ise ilk karşılaşmasında Polonya'nın Artego Bydgoszcz takımına deplasmanda 72-67 mağlup olmuştu.

Galatasaray, basketbol, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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