Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sepsi Arena'ya çıkıyor!
Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sepsi Arena'ya çıkıyor!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sepsi Arena'ya çıkıyor!

19 dakika önce

Sfantu Gheorghe şehrindeki Sepsi Arena'da oynanacak ACS Sepsi-Galatasaray karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sepsi Arena'ya çıkıyor!, System.String[]

Sfantu Gheorghe şehrindeki Sepsi Arena'da oynanacak ACS Sepsi- Galatasaray karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.


Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi 19 sayı farkla 74-55 yenmişti. ACS Sepsi ise ilk karşılaşmasında Polonya'nın Artego Bydgoszcz takımına deplasmanda 72-67 mağlup olmuştu.


Galatasaray, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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