Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Tur İçin Macaristan Deplasmanında

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 16 Turu rövanşında deplasmanda Macaristan temsilci DVTK Miskolc ile karşılaşacak.

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 16 Turu rövanşında deplasmanda Macaristan temsilci DVTK Miskolc ile karşılaşacak.



Kadınlar Eurocup Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da Generali Arena'da Macaristan ekibi DVTK Miskolc ile karşı karşıya gelecek. İki maçlı eliminasyon sistemi üzerinden oynanan eşleşmenin İstanbul'daki ilk ayağında sarı-kırmızılılar parkeden 77-76'lık skorla galip ayrıldı.



Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda son 8 takım arasına kalacak, 2 ve üstü farklı yenilgilerde ise turnuvadan elenecek. - İSTANBUL

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