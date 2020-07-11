Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu tamamladı - Son Dakika

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu tamamladı

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladığını açıkladı.

İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor

Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip 9 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da takımda oynayan Bria Hartley ile sözleşme yenilendiğine yer verilen açıklamada, "Uzun rotasyonuna ekleme olarak ABD'li Mercedes Russell ve 2020 WNBA Draft'larında ilk tur beşinci sıradan seçilen Bella Alarie ile sözleşme imzalanırken Letonyalı tecrübeli forvet Anete Steinberga da gelecek sezon sarı-kırmızı formayı giyecek." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, yerli rotasyonuna ise üç yeni isim eklerken iki oyuncumuzla da sözleşme tazeledi. 'Sarayın Sultanları'nda daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki kısa forvet Cansu Köksal ile anlaşmaya varıldı. Oyun kurucu rotasyonuna ise ligimizin en değerli kısa oyuncularından, milli formaya da hizmet eden Pelin Derya Bilgiç ve Asena Yalçın eklendi. Takımımız, altyapımızdan yetişen ve son üç sezondur A takım kadrosunda süre şansı da bulan Meltem Yıldızhan ve Eda Şahin ile de sözleşme yeniledi. Altyapımızın yetiştirdiği dört değerli ve gelecek vaat eden oyuncumuz olan Mısra Albayrak, Miray Balotu, Sude Yılmaz ve Melisa Eroğlu da bu sezon A takım kadromuzda yer alacaklar. Kadromuza yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletirken yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan 'Sarayın Sultanları'na başarılar dileriz."

Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu tamamladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]