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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı

18.09.2021 14:12
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı, System.String[]

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörlüğü Nurcan Çelik yapacak.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, yönetim kurulu üyeleri Başak Karaca ve Abdulvahap Tanrıverdi, Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu ile futbolcular katıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü Nurcan Çelik yapacak.

Kendileri için güzel bir gün olduğunu belirten Başkan Burak Elmas, "Ali Sami Bey ve arkadaşları, bu ocakta kurarak dünyaya açtıkları Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kutluyoruz. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onlar da Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyorlar. Bu camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir gün geçirdik. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başarılı olacaklarına inandığını söyleyen Başak Karaca, "Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar, başarılar olur. Ama ben birkaç noktayı da kısaca vurgulamak istiyorum. İlk olarak kadının olduğu her yerde kalitenin arttığını görüyoruz, biliyoruz. O yüzden futbolda da kalitenin artması, ortak aklın, empatinin, iletişimin gelişmesi için kadın futbolunu çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Kız çocuklarımızın sporcu olmak istediklerinde etraflarından taraftar olmak istediklerinde kız takımlarının çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bizim birçok iş birliklerimiz var. Ben buna destek ya da sponsorluk demiyorum. Çünkü günümüz dünyasında, güncel dünyada bunlar karşılıklı iş birlikleri. Bu iş birliklerinde de biliyoruz ki kadının olduğu yerde bunlar daha sürdürülebilir oluyor. Bu iş birliklerini kurarken Galatasaray'ı sürdürülebilir bir yapıya dönüştürürken de kadın futbol takımımızın çok büyük bir faydası olacak. O yüzden ben tekrar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu kadar hızlı bir şekilde hayata geçiremezdik" diye konuştu.

Nurcan Çelik: "Bu camianın hedefi her zaman şampiyonluktur"

Teknik Direktör Nurcan Çelik ise 13 yaşında Roman Kosecki'ye hayranlığı ile başlayan futbolunun bugün Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak devam edecek olmasının kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray semti ile lisesi ve üniversitesiyle, spor kulübü ve tüm branşlarıyla sosyal yaşamın özgür kütlesi ve hacmi de bile büyük sosyal topluluktur. Bugün karşımızda sadece bir insan, bir kadın olarak bulunmuyor. Galatasaray'ın kadın futbol takımı adına bulunuyorum. Tüm bu toplumsal rol ve sıfatlarımla mutluyum, gururluyum. Spor erken yaşlarda başlayan bir yaşam biçimidir. Ülkemizin kadınları bilimden kültüre, sanata, eğitime, emekçi yaşamlardan sportif yaşama, toplumun her alanında vardır, var olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin bu gölgelerden kurtulmuş kadınlarımızın emekleriyle bağımsızlığın korunduğu güzel yurdumuzda her alanda var olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray Kadın Futbol Takımı olarak huzurunuzda bu başarıları, bu keyifleri, bu kazanımları tekrar etmeye, arttırmaya ve sürdürebilir olmaya çalışacağız. Bu amaçlarımız için gereken tüm fiziksel, sportif ve psikolojik özelliklere sahip bir takımız. Galatasaray'ımızın kıymetli camiamızın desteklerini, çalışmalarımızın her anında hatırlayacak, hiç unutmayacak başarımızın ilk parolası olarak bize inanmış insanların desteklerin sevgilerinin var olduğunu hep bileceğiz. Biz Galatasaray Kadın Futbol Takımıyız. Çalışmalarımızın ve gayretimizin sayesinde ayrıcalıklı bir onura sahip olunabildiğini biliyoruz. Bunun korunması gereken bir kıymet ve ağır bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Kadın ve futbol söz konusu olduğunda bunun geleceğini bugünlerden birisi olduğumuzu biliyoruz ve gelecek biziz. Bu camianın hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz de buraya kupa ve bu şampiyonlukları yaşamaya geldik. Ülkemizin genç kadınlarına olanak sağlayan saygıdeğer yöneticilerimizi ve kıymetli camiamızı tüm saygımla ve tüm kalbimle selamlıyorum. Tüm teknik ekibimiz adına ve tüm sporcularım adına bu projede emeği geçen başkanımız başta olmak üzere Burak Elmas'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu, kadın futbolun takımının, sarı-kırmızılıların diğer branşlarının yaşadığı mutlulukları tekrar edeceğine inandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi Genç Kız Takımı ile dostluk karşılaşması yaptı.

Nurcan Çelik: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Nurcan Çelik, harika başarılara imza atacaklarını belirterek, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bu mecralarda bizim de artık var olduğumuzu kadın futbolu adına göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Geç kalmış olduk. Olsun ama zamanla bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Galatasaray ile birlikte yol aldık. Daha güçleneceğiz. Galatasaray'ın kadın futbol branşı kuracağını duyunca heyecanlandım. Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. Bu vesileyle tarihi bir an yaşıyoruz. Erkek takımımızın da ilk kurulumu burada gerçekleşti. Bizim için onur ve gurur verici bir durum. Her daim futbolun içinde olan biriydim. Futbolcu olarak, kulüp başkan olarak da" açıklamasında bulundu.

Maçlarını Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını söyleyen Çelik, "Lig konusunda henüz federasyon statüyü açıklamadığı için bu konu hakkında fazla bilgi veremeyeceğim. Kadroya takviye olacak. Çünkü biz çok genç bir ekibimiz. Yaş ortalamamız 17-18 gibi. 1. Lig'den başlarsak mutlaka takviye olacak. 3. Lig'den başlarsak bu kadro bizi götürür diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı

Nurcan Çelik, Burak Elmas, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika Spor


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