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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa'da bronz madalya kazandı
6 saat önce
Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:58 Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Altın Lig'de üçüncü olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, bu şampiyonada üst üste 6 sene kürsüde yer almayı başardı.
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