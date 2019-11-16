Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Altın Lig'de üçüncü olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, bu şampiyonada üst üste 6 sene kürsüde yer almayı başardı.