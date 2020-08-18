Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 imza birden - Son Dakika

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Nilay Karaağaç ile olan sözleşme ise 1 yıl uzatıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 2 yeni transferine imza attırırken başarılı oyuncusu Nilay Karaağaç ile de sözleşme yeniledi. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetici Okan Böke, yeni transferler Ergül Eroğlu, Hazal Selin Arifoğlu ve sözleşme uzatılan Nilay Karaağaç katıldı. Altyapıya yönelerek genç sporcuları bünyelerine katan ve yerli isimlerle yola devam etmek istediklerini söyleyen Okan Böke, takımın bütçesinin de 6 milyon 200 bin TL civarında olduğunu ifade etti. Sporcuların Galatasaray'a hoşgeldiğini söyleyerek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, "Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür. Bununla gurur duyuyoruz. Amatör ve olimpik sporları destekleyen kulüp olarak kadın voleybolunun her zaman destekçisi olacağız. Bütün dileğim, seyircilerimizin salgın izin verdiği sürece salonu doldurmaları ve takımı desteklemeleri. Dünyada kadın voleyboluna olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye, lig düzenleyen ender ülkelerden biri. Genç Cumhuriyetimiz, kadınlara olan görevini yerine getirmekte. Kendilerine 'hoş geldiniz' diyor, uzun yıllar camiamıza hizmet etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

HAZAL'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Mustafa Cengiz ve Okan Böke'nin ardından sporcular söz aldı. Geçen senenin başarılı geçtiğini söyleyen Nilay Karaağaç, "Çok başarılı maçlar çıkardık ve güzel bir aile olduk. Pandemi olmasaydı sizlerin yüzünü daha çok güldürecektik. Ne yazık ki evlerimizde geçirdiğimiz uzun sürenin ardından yeniden sahalara döndük. Bunun çok çok mutluyuz. Bu sezon çok fazla genç oyuncumuz var. Sizin yüzünüzü güldüreceğimiz güzel bir sezon olacağına eminim" dedi.

Daha önce de sarı-kırmızılı formayı giydiğini hatırlatan yeni transfer Ergül Eroğlu ise, "Beni yeniden aranıza aldığınız için teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon bizi bekler. Güzel sonuçları elde etmeyi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Son olarak konuşan Hazal Selin Arifoğlu da, "Galatasaray'da olmak çok büyük bir gurur. Galatasaray'a karşı oynamak çok zordu. Şimdi bu zorluğu diğer takımlara yaşatacağımız için çok heyecanlıyım. Umarım keyifli ve sağlıklı bir sezon geçer" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeler imzalandıktan sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda doğum günü olan yeni transfer Hazal için de pasta kesildi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)