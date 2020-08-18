Galatasaray, kadın voleybol takımında imza töreni düzenledi - Son Dakika

Galatasaray, kadın voleybol takımında imza töreni düzenledi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray, kadın voleybol takımında imza töreni düzenledi, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Okan Böke ile Ergül Eroğlu, Hazal Selin Arifoğlu ve Nilay Karaağaç katıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli pasör Nilay Karaağaç'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzatırken, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, "Sevgili sporcularımıza 'Camiamıza hoş geldiniz.' diyorum. Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür. Bununla gurur duyuyoruz. Amatör ve olimpik sporları destekleyen kulüp olarak kadın voleybolunun her zaman destekçisi olacağız. Bütün dileğim, seyircilerimizin salgın izin verdiği sürece salonu doldurmaları ve takımı desteklemeleri. Dünyada kadın voleyboluna olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye, lig düzenleyen ender ülkelerden biri. Genç Cumhuriyetimiz, kadınlara olan görevini yerine getirmekte. Kendilerine 'hoş geldiniz' diyor, uzun yıllar camiamıza hizmet etmelerini diliyorum." diye konuştu.

Elinden geldiğince amatör branşların maçlarına gittiğini aktaran başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Amatör sporlarda elde edilen gelir maalesef giderin kat kat üzerinde. Hükmetimiz çok değerli bir yasa çıkarmıştı. Peşin ödenen verginin amatörlere harcanmasıydı. Müthiş bir şeydi. Bu Türkiye'de amatör sporları sıçratırdı. Maalesef bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz profesyonel futbolcu vergisi bizde.' denildi ve yüzde 15 stopaj yüzde 60'lara çıkarıldı. Şu anda dünyanın en yüksek vergi ödeyen ülkesiyiz. İfrat ile tefriti bir türlü tutturamadık. İlla şu yolun yokuşunu buluyoruz. Sayın Bakanımıza bu konuyu arz ettik. Düzeltilsin diyoruz. En azından Türkiye amatör sporlarda bir yere gelene kadar bu yasa ertelensin istiyoruz. Amatörleren indirim istediğimizde yüreğimiz sızlıyor. Zaten doğru dürüst bir şey almıyorlar bir de indirim istiyoruz."

Voleyboldan sorumlu Yönetici Okan Böke, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon, şampiyonluk hedefine yaklaştıklarını belirterek, "Umarım geçen sene başlayıp bitiremediğimiz şampiyonluk yolculuklarını bu sene nihayete erdiririz. Yaşanan pandemi hepimizi derinden yaraladı. Başladığımız işleri bir türlü bitiremedik. Kısmet bu seneye olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sporunda altyapının öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Böke, "Altyapıdan yetiştirilen sporcular çok değerli. Yabancı sporculara, altyapıdan yetişen bir sporcunun aldığı paranın 8 katını veriyoruz. Buna ne can ne de mal dayanır. Voleybol maçına girmenin bedeli 5 lira ama tribün dolmuyor. Kadın takımızın bütçesi oldukça düşük. Oyuncu bütçemiz 6 milyon 200 bin lira seviyelerinde." şeklinde görüş belirtti.

Sporcuların görüşleri

Sözleşme imzalayan sporcular ise, duygularını aktardı.

Sözleşmesi 2 yıllığına uzatılan Nilay Karaağaç, "Geçen sene çok güzel başlayan bir sezondu. Çok başarılı maçlar çıkardık ve güzel bir aile olduk. Pandemi olmasaydı sizlerin yüzünü daha çok güldürecektik. Ne yazık ki evlerimizde geçirdiğimiz uzun sürenin ardından yeniden sahalara döndük. Çok mutluyuz. Bu sezon çok fazla genç oyuncumuz var. Sizin yüzünüzü güldüreceğimiz güzel bir sezon olacağına eminim." diye konuştu.

Galatasaray'da daha önce de forma giydiğini hatırlatan Ergül Eroğlu, "Beni yeniden aranıza aldığınız için teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon bizi bekler. Güzel sonuçları elde etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazal Selin Arifoğlu ise Galatasaray'a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Galatasaray'da olmak çok büyük bir gurur. Galatasaray'a karşı oynamak çok zordu. Şimdi bu zorluğu diğer takımlara yaşatacağımız için çok heyecanlıyım. Umarım keyifli ve sağlıklı bir sezon geçer." görüşlerini dile getirdi.

İmza töreninin ardından Hazal Selin Arifoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Karaağaç, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:59

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, kadın voleybol takımında imza töreni düzenledi - Son Dakika Spor
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