Beklenen ayrılık gerçekleşti! Galatasaray bir oyuncuya daha veda etti - Son Dakika
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Beklenen ayrılık gerçekleşti! Galatasaray bir oyuncuya daha veda etti

24.05.2022 10:22

Galatasaray'ın elektronik spor kulübü Galatasaray Espor, League of Legends alanında mücadele eden takımın orta koridor oyuncusu Emre Akça ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı kırmızılı ekip, oyuncunun emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

League of Legends'ın TCL Winter 2022 turnuvasında Galatasaray Espor'un finalde Istanbul Wildcats'e kaybetmesinden sonra kadroda değişikliğe giden sarı kırmızılı ekip, kadrosundan bir isme veda ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

GALATASARAY BİR OYUNCUSUNA DAHA VEDA ETTİ

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda League of Legends oyuncusu Köfte kullanıcı adlı Emre Akça ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "League of Legends takımımızın orta koridor oyuncusu Emre "Köfte" Akça ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık." sözlerine yer verdi.

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Galatasaray kadrosunda beklenen hamle geldi!

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Galatasaray Espor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında Emre Akça'nın takım adına gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken kariyerinde başarılar diledi. Emre Akça'dan ise ayrılık sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray kadrosunda beklenen hamle geldi!
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