League of Legends'ın TCL Winter 2022 turnuvasında Galatasaray Espor'un finalde Istanbul Wildcats'e kaybetmesinden sonra kadroda değişikliğe giden sarı kırmızılı ekip, kadrosundan bir isme veda ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Galatasaray Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda League of Legends oyuncusu Köfte kullanıcı adlı Emre Akça ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "League of Legends takımımızın orta koridor oyuncusu Emre "Köfte" Akça ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık." sözlerine yer verdi.
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Galatasaray Espor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında Emre Akça'nın takım adına gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken kariyerinde başarılar diledi. Emre Akça'dan ise ayrılık sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Gamegar › Beklenen ayrılık gerçekleşti! Galatasaray bir oyuncuya daha veda etti - Son Dakika