Galatasaray Kafilesi Adana'da
1 saat önce
Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.
Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı.
Futbolcular, teknik heyet ve diğer katılımcıların da bulunduğu kafile, 4 otobüsle havalimanından polis eskortu eşliğinde çıkış yaptı.
Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:46 Kaynak: AA
Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
Galatasaraylı Sinan Gümüş'e, Almanya Liginden 4 Kulübün Talip Olduğu İddia Edildi
Fatih Terim'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi