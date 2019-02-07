Galatasaray Kafilesi Adana'da

Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.

Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.



Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı.



Futbolcular, teknik heyet ve diğer katılımcıların da bulunduğu kafile, 4 otobüsle havalimanından polis eskortu eşliğinde çıkış yaptı.



Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.

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