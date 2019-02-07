Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Adana'da

Galatasaray Kafilesi Adana'da

1 saat önce

Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.

Galatasaray Kafilesi Adana'da, System.String[]
Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı.

Futbolcular, teknik heyet ve diğer katılımcıların da bulunduğu kafile, 4 otobüsle havalimanından polis eskortu eşliğinde çıkış yaptı.

Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Adana, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek Galatasaraylı Sinan Gümüş'e, Almanya Liginden 4 Kulübün Talip Olduğu İddia Edildi

Fatih Terim'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:23:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Adana'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]