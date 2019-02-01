Galatasaray Kafilesi, Alanya'da
25 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor
ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi. Gazipaşa
Alanya Havalimanı'na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun oldu. Teknik direktör Fatih Terim
, havalimanı çıkışında bekleyen engelli bir taraftarla ilgilendi. Terim, taraftarın formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde Terim, özel araçla havalimanından ayrıldı. Taraftarların tezahürat yaptığı futbolcular da takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitti.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir
Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:58 Kaynak: AA
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