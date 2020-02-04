Galatasaray kafilesi, Alanya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi, Alanya'ya geldi - Son Dakika Spor

Galatasaray kafilesi, Alanya'ya geldi

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli iki taraftarla da ilgilendi. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılı teknik adam, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kafile daha sonra, taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Sarı-kırmızılılar, otelde de çiçeklerle karşılandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray kafilesi, Alanya'ya geldi

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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