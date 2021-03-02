Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanına inen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını
imzaladı.
Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.
Eryaman Stadı'nda Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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