Galatasaray Kafilesi Antalya'ya Geldi

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından havalimanında karşılandı.



Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 2 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 18.00'de havalimanına indi. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında toplandı.



Bir kısım taraftar havalimanı içinde uçaktan inen futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere futbolcular taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Asıf Furkan Şahin'in üzerindeki formayı imzaladı, fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar sevgi gösterisinde bulunduğu futbolculara çiçek verdi.



Galatasaray kafilesi daha sonra takım otobüsüne binerek Alanya'da konaklayacakları otele gitti. Sarı kırmızılı takım bu akşam otelin tesislerinde basına kapalı son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Oyunculardan detay



Fatih Terim'den detay



Fatih Terim'in Asıf Furkan Şahin'in üzerindeki formayı imzalaması



Taraftardan detay



Takımın otel girişi





Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor

Fenerbahçe, Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu