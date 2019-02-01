Galatasaray Kafilesi Antalya'ya Geldi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşacak Galatasaray
kafilesi Antalya
'ya geldi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından havalimanında karşılandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 2 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Gazipaşa
ilçesindeki Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 18.00'de havalimanına indi. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında toplandı.
Bir kısım taraftar havalimanı içinde uçaktan inen futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör Fatih Terim
olmak üzere futbolcular taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Asıf Furkan Şahin'in üzerindeki formayı imzaladı, fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar sevgi gösterisinde bulunduğu futbolculara çiçek verdi.
Galatasaray kafilesi daha sonra takım otobüsüne binerek Alanya'da konaklayacakları otele gitti. Sarı kırmızılı takım bu akşam otelin tesislerinde basına kapalı son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:31 Kaynak: DHA
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