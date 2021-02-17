Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.
Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.
Kaynak: AA
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