Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayacak
Kaynak: AA
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