Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

İstanbul 'dan özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

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