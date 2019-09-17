Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi Belçika'ya geldi
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Galatasaray kafilesi Belçika'ya geldi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Belçika'ya geldi.

Galatasaray kafilesi Belçika'ya geldi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Belçika'ya geldi.

Oostende kentindeki havalimana gelen sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve çok sayıda taraftar karşıladı.

Takım, kamp çalışmalarını yapacağı Brugge kentine geçti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek.


Club Brugge ile Galatasaray arasındaki müsabaka, yarın TSİ 19.55'de başlayacak.

Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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