Galatasaray Kafilesi, Bolu'da
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçı için yarın 19.50'da Bolu Atatürk
Stadyumunda Boluspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekibi taşıyan otobüs, teknik heyet ve futbolcuların konaklayacağı otelin önüne geldi.
Otelin önünde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü meşale ve marşlar söyleyerek karşıladı.
Çiçeklerle karşılanan teknik direktör Fatih Terim
, kendisini bekleyen taraftarlarla ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Otobüsten inen futbolcular kendilerini bekleyen taraftarları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:09 Kaynak: AA
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