Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Bolu'da

Galatasaray Kafilesi Bolu'da

24 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı.

Galatasaray Kafilesi Bolu'da, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı.

Sarı-kırmızlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelenen maç için yeniden Bolu'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti.

Takımın konaklayacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.

Sarı kırmızı taraftarlar, takım otobüsünden inen teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunup, takım atkısı ile çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:58 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Boluspor, Bolu, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benjamin Tetteh'in Menajeri Pavek Zika: Hafta İçinde Anlaşma Olması Muhtemel Galatasaray, Semih Kaya'yı Kiraladığını KAP'A Bildirdi

Galatasaray'ın Kiraladığı Semih Kaya: Yuvamda Olmak Benim İçin Çok Değerli Galatasaray'ın Göztesi Benjamin Tetteh, Hazırlık Maçında Sakatlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:22:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Bolu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]