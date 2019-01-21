Galatasaray Kafilesi, Bolu'da
58 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
'a konuk olacak Galatasaray
, kente ulaştı.
Sarı-kırmızlı ekip, Bolu Atatürk
Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelenen maç için yeniden Bolu'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti.
Takımın konaklayacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.
Sarı kırmızı taraftarlar, takım otobüsünden inen teknik direktör Fatih Terim
ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunup, takım atkısı ile çiçek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:04 Kaynak: AA
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