Galatasaray Kafilesi, Bolu'da

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Benjamin Tetteh'in Menajeri Pavek Zika: Hafta İçinde Anlaşma Olması Muhtemel

Galatasaray'ın Kiraladığı Semih Kaya: Yuvamda Olmak Benim İçin Çok Değerli