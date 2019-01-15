Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Bolu'dan Ayrıldı

Galatasaray Kafilesi Bolu'dan Ayrıldı

55 dakika önce

- Galatasaray kafilesi Bolu'dan ayrıldı Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: "Federasyon doğru bir karar verdi"BOLU - İleri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kafile Bolu'dan ayrıldı.

- Galatasaray kafilesi Bolu'dan ayrıldı
Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: "Federasyon doğru bir karar verdi"

BOLU - İleri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kafile Bolu'dan ayrıldı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 19.50'de oynanacak olan Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelenmişti ancak, Futbol Federasyonu'nun her iki kulüple de görüş alışverişinde bulunması üzerine, karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın ertelenmesiyle birlikte, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan Galatasaray kafilesi, saat 22.00 sıralarında otelden ayrıldı.
"Maç önümüzdeki günlerde oynanacak"
Yarın oynanması planlanan maçın ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, " Türkiye Kupası'nda Galatasaray Bolu'muza geldi. Bize şeref verdi. 2 günden beri Bolu'dalar. Bugün çok yoğun bir kar yağışı oldu. Saha ekibimiz, statta 3-4 saat çalıştılar ama bir türlü yağan kar yağışı durmadığı için maç normalde yarına ertelenmişti. Daha sonra futbol federasyonu bir karar verdi. Bize de sordu. Yarın ki maçın hem buzlanmadan hem ağır şartlardan dolayı, maçın ertelenmesi konusunda hem Galatasaray hem de Boluspor Kulübü fikir birliğine vardık. Maç önümüzdeki günlerde oynanacak" dedi.
"İki takımda da sakatlanma korkusu var"
Tahmininin haftaya salı günü İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın Bolu'ya alınacağı yönünde olduğunu belirten Çarıkcı, "Futbolcu açısından da yarın ki maçın oynanmaması daha doğru. Bu akşam eksi 10 derece olacak. Buzlanma olacak. Yarın da her iki takımda da sakatlanma korkusu var. Federasyon doğru karar verdi. İnşallah haftaya tekrar Galatasaray'ı, Fatih hocamızı, başkanlarımızı tekrar misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Bolu, Galatasaray, Spor
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