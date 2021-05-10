Galatasaray kafilesi Denizli'de

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Denizli'ye ulaştı.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Galatasaray kafilesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların alınmadığı havalimanından ayrılarak Pamukkale ilçesindeki kalacakları otele geçti.
Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.30'da oynanacak Yukatel Denizlispor-Galatasaray karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir'in bulunmadığı kadroda şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli"
Kaynak: AA
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